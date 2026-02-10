Поиск

Эсминец ВМС США заходил в порт Фуджейра ОАЭ в Оманском заливе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Michael Murphy из состава ударной группы авианосца USS Abraham Lincoln совершил краткий заход в порт Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов, расположенный в Оманском заливе, следует из данных ресурса Marine Traffic.

Заход был осуществлен еще накануне. Эсминец пробыл в порту около 10 часов, после чего вышел в море.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заход корабля в ОАЭ пока не комментирует.

По данным командования, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает курсировать в районе Аравийского моря, осуществляя полеты палубной авиации.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным CENTCOM, в настоящее время авианосец находится в 500 милях (800 км) от побережья Ирана.

США Оман Иран ОАЭ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

 Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков

В Думе предложили доработать поправки об ограничении числа банковских карт

В Минцифры заявили, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей

Арестован подросток, напавший на общежитие медуниверситета в Уфе

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

Совет по кодификации рассмотрит поправки о сроке давности при приватизации 27 февраля

Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года

 Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });