Эсминец ВМС США заходил в порт Фуджейра ОАЭ в Оманском заливе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американский ракетный эсминец USS Michael Murphy из состава ударной группы авианосца USS Abraham Lincoln совершил краткий заход в порт Фуджейра Объединенных Арабских Эмиратов, расположенный в Оманском заливе, следует из данных ресурса Marine Traffic.

Заход был осуществлен еще накануне. Эсминец пробыл в порту около 10 часов, после чего вышел в море.

Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) заход корабля в ОАЭ пока не комментирует.

По данным командования, американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln продолжает курсировать в районе Аравийского моря, осуществляя полеты палубной авиации.

В состав авианосной ударной группы входят эсминцы USS Spruance, USS Michael Murphy и USS Frank Petersen, которые оснащены крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.

По данным CENTCOM, в настоящее время авианосец находится в 500 милях (800 км) от побережья Ирана.