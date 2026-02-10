Лавров заявил, что внешнеполитический курс РФ задает вектор мировых трансформаций

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты делают всё от них зависящее для поступательного внутреннего развития России и повышения качества жизни граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня, на очередном изломе истории, отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные внешние условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан. Наш последовательный и взвешенный внешнеполитический курс во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя становлению нового, многополярного миропорядка", - сказал российский министр в своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Заинтересованы в дальнейшем налаживании честного и равноправного международного сотрудничества на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства. По инициативе президента Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что "руководство страны, российское общество взыскательно оценивают нашу работу": "От нас требуются дисциплина и самоотдача, неравнодушный и творческий подход к делу. Рассчитываю, что вы и далее будете с честью трудиться на благо Отчизны. Вносить свою лепту в решение определяемых главой государства масштабных внешнеполитических задач".