Лавров заявил, что внешнеполитический курс РФ задает вектор мировых трансформаций

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Российские дипломаты делают всё от них зависящее для поступательного внутреннего развития России и повышения качества жизни граждан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня, на очередном изломе истории, отечественная дипломатия продолжает делать все, что от нее зависит, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные внешние условия для поступательного внутреннего развития России, повышения качества жизни граждан. Наш последовательный и взвешенный внешнеполитический курс во многом задает вектор мировых трансформаций, содействуя становлению нового, многополярного миропорядка", - сказал российский министр в своем поздравлении по случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля.

"Заинтересованы в дальнейшем налаживании честного и равноправного международного сотрудничества на принципах взаимопонимания, доверия и добрососедства. По инициативе президента Владимира Путина работаем над созданием на евразийском пространстве архитектуры равной и неделимой безопасности и широкой практической кооперации", - отметил Лавров.

Глава МИД России подчеркнул, что "руководство страны, российское общество взыскательно оценивают нашу работу": "От нас требуются дисциплина и самоотдача, неравнодушный и творческий подход к делу. Рассчитываю, что вы и далее будете с честью трудиться на благо Отчизны. Вносить свою лепту в решение определяемых главой государства масштабных внешнеполитических задач".

МИД РФ Лавров День дипломатического работника
Два медика и водитель скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в ЛНР

Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Что произошло за день: среда, 11 февраля

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

