В МИД РФ заявили о ключевом значении гарантий безопасности России в сделке по Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Обязательной частью мирного договора по Украине должны быть гарантии безопасности для России, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение - это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен", - заявил Грушко в беседе с изданием.

По словам дипломата, гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск и в целом заверения в том, что от Киева не будет исходить угроза, уточняется в публикации.

В конце 2025 года Москва предложила подписать документ с гарантией не нападать на Европу, напоминает газета. Грушко сообщил, что европейцы не отреагировали на эту инициативу.

"Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров". Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах", - отметил замглавы МИД РФ.