Поиск

В МИД РФ заявили о ключевом значении гарантий безопасности России в сделке по Украине

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Обязательной частью мирного договора по Украине должны быть гарантии безопасности для России, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

"Мы признаем, что мирное урегулирование на Украине должно учитывать интересы безопасности Украины, но ключевое значение - это, конечно, интересы безопасности России. Если вы посмотрите и внимательно изучите все заявления, которые делаются лидерами Евросоюза, там никто не говорит о гарантиях безопасности России. А это ключевой элемент достижения договоренности. Без него никакой мирный договор невозможен", - заявил Грушко в беседе с изданием.

По словам дипломата, гарантии должны содержать исключение перспективы членства Украины в НАТО, отказ от размещения на ее территории иностранных войск и в целом заверения в том, что от Киева не будет исходить угроза, уточняется в публикации.

В конце 2025 года Москва предложила подписать документ с гарантией не нападать на Европу, напоминает газета. Грушко сообщил, что европейцы не отреагировали на эту инициативу.

"Этот элемент в позиции Евросоюза отсутствует как таковой. При этом они упорно добиваются "места у стола переговоров". Но эта позиция вообще исключает не то что конструктивное, а просто какое-то существенное участие в мирном процессе. Я уже не говорю о переговорах", - отметил замглавы МИД РФ.

МИД РФ НАТО Евросоюз Грушко Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

 Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков

В Думе предложили доработать поправки об ограничении числа банковских карт

В Минцифры заявили, что создание базы IMEI-номеров не помешает покупке гаджетов за границей

Арестован подросток, напавший на общежитие медуниверситета в Уфе

Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

 Минпромторг скоро опубликует список допускаемых к работе в такси автомобилей

Совет по кодификации рассмотрит поправки о сроке давности при приватизации 27 февраля

Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года

 Единую базу банковских карт могут создать в России в течение года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });