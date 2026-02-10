Названа предварительная причина схода вагонов грузового поезда в Хабаровском крае

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Причиной схода вагонов грузового поезда в Хабаровском крае на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань могло стать падение давления в тормозной магистрали локомотива, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной полиции во вторник.

"Предварительно установлено, что по причине падения давления в тормозной магистрали локомотива грузового поезда движение резко остановилось, вследствие чего произошел саморасцеп между девятым и десятым вагонами и сход вагонов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате опрокидывания повреждено железнодорожное полотно, четыре опоры контактной сети.

Движение на участке полностью приостановлено, ведутся работы. Задержано 16 грузовых поездов и два пассажирских поезда дальнего следования.

Ранее сообщалось, что 9 февраля на перегоне Датта-Кенада между станциями Высокогорная и Советская Гавань сошли с рельсов 25 вагонов, из которых 21 опрокинут. Поезд перевозил уголь. В результате происшествия пострадавших нет.

Всего в составе поезда был 71 вагон.

СК России возбудил уголовное дело в связи с происшествием на железной дороге по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).