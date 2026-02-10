Президент Союза строителей заявил, что его отрасль адаптировалась к сложным условиям в РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Строительная отрасль РФ смогла мобилизоваться, несмотря на сложные условия, считает президент Российского союза строителей Владимир Яковлев.

"Строительная отрасль адаптировалась к ситуации и сработала, в принципе, неплохо - 149 млн кв. м ввели общего (жилой и нежилой недвижимости - ИФ) жилья, при этом жилищного - 108,1 кв. м, на 0,4% больше, чем в 2024 году; это говорит о том, что строители могут мобилизоваться, хотя ситуация в отрасли тяжелейшая", - сказал Яковлев на пленарном заседании форума "Стратегии ускорения темпов строительства" в рамках мероприятий XIII Международного форума-выставки "Сибирская строительная неделя - 2026" в Новосибирске во вторник.

В Сибирском федеральном округе введено 10,3 млн кв. м жилья в 2025 году, это на 4% больше, чем годом ранее.

Яковлев добавил, что ограничения в строительной отрасли были связаны как с высокой ключевой ставкой, так и со снижением покупательной способности граждан.

При этом, сказал он, остаются возможности для дальнейшего сокращения административных процедур и, как следствие, сокращения сроков строительства.

Также, отметил Яковлев, в 81 субъекте РФ развивается практика комплексного развития территорий (КРТ).

Сохранению темпов строительства могут способствовать и планы Минстроя РФ по возобновлению программы "Стимул", резюмировал президент Российского союза строителей.