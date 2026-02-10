Поиск

Во Владивостоке авария оставила без отопления и горячей воды 14 тысяч человек

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Во Владивостоке авария на теплосетях днем 10 февраля оставила без теплоснабжения и горячей воды более 14 тысяч человек, сообщила прокуратура Приморского края.

Авария затронула 73 многоквартирных дома и семь образовательных учреждений на улицах Адмирала Юмашева, Ладыгина, Адмирала Кузнецова, 4-й Флотской.

По факту началась прокурорская проверка соблюдения законодательства при обслуживании сетей, сроков устранения аварии и расследования ее причин.

Владивосток Приморский край
