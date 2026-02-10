Новый образовательный стандарт для старшеклассников в РФ введут в 2027 году

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Одобрен проект Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для средней школы, который планируется ввести в сентябре 2027 года; теперь ученики 10-11 классов смогут изучать все предметы только на базовом уровне, изменено содержание программ по математике, физике, химии и биологии, сообщили журналистам в Минпросвещения РФ.

Так, согласно проекту ФГОС, профильное обучение сохраняется по шести основным направлениям: естественно-научному, агротехнологическому, гуманитарному, технологическому, социально-экономическому и универсальному. Однако школы смогут более гибко формировать внутри профилей узконаправленные группы или классы. Например, внутри технологического профиля можно создать инженерное или IT-направление, а в рамках гуманитарного - открыть класс с углубленным изучением языков и педагогики.

В министерстве уточнили, что важным изменением станет возможность для учащихся старшей школы изучать все предметы только на базовом уровне, в то время как сейчас обязательно изучение двух предметов на углубленном.

Кроме того, в связи с принятием федерального комплексного плана по повышению качества математического и естественно-научного образования пересмотрено содержание программ по математике, физике, химии и биологии.

"Главная задача - сделать учебный материал более практико-ориентированным и соответствующим современным научным достижениям, ближе к реальным технологическим задачам", - отмечается в сообщении.

Кроме того, впервые в стандарте закреплен базовый список обязательного оборудования для предметных кабинетов. Закреплена также норма, гарантирующая оснащение каждого ученика как минимум одним словарем по русскому языку в печатном или цифровом формате.

Помимо этого, стандарт старшей школы приведен в соответствие со стандартами начальной и основной школы, что обеспечивает преемственность между уровнями образования. Актуализированы и согласованы с действующими нормативами требования к информационной инфраструктуре школ, сообщили в министерстве.

Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.