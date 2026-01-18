В Минпросвещения РФ назвали ключевые критерии оценивания поведения школьников

Фото: Илья Московец/URA.RU/TASS

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Оценки за поведение будут выставлять всем школьникам с 1-го по 11-й классы с 1 сентября 2026 года. Ключевыми критериями оценивания являются соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие и учебная активность, сообщили журналистам в Минпросвещения РФ.

В ходе апробации оценивают поведение школьников только с 1-го по 8-й класс.

В министерстве сообщили, что определили ключевые критерии оценивания поведения школьников, в том числе учащихся с ограниченными возможностями здоровья. В частности, к ним относятся соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Апробация оценки поведения уже идет с начала 2025/26 учебного года, в ней принимают участие 89 школ из семи пилотных регионов России, каждая из которых выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. По итогам эксперимента будет выбрана одна модель. Ее введут в школах с 1 сентября 2026 года, отметили в Минпросвещения.

Оценки за поведение ввели в пилотном режиме с 1 сентября в ряде школ Новгородской, Ярославской, Тульской областей, Луганской Народной Республики, Чеченской Республики, Республики Мордовии и Ленинградской области.

Оценки за поведение в пилотных школах выставляются с первого по восьмой классы обучения. Регионам предложены три формы оценки поведения на выбор: пятибалльная ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", "плохо"), зачетная ("зачет" или "незачет") и трехбалльная шкала ("образцовое", "допустимое", "недопустимое").