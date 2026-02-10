Поиск

Часть Владивостока осталась без света из-за возгорания трансформатора

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Трансформаторная подстанция загорелась во Владивостоке, электроснабжения лишена часть города, сообщает региональная прокуратура во вторник.

"Установлено, что 10 февраля произошло возгорание трансформатора на улице Бородинской во Владивостоке. Без электроснабжения остались потребители части города Владивостока", - говорится в сообщении.

Пресс-служба мэрии Владивостока информирует, что в связи с аварией отключены две подстанции, на месте возгорания уже работают оперативные службы. Специалисты переключают потребителей на резервные линии.

Владивосток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умер адвокат Генрих Падва

 Умер адвокат Генрих Падва

Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Два землетрясения произошли на севере Сахалина

Землетрясение произошло в Краснодарском крае

Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

 Власти США предупредили американские торговые суда об опасности задержания вблизи Ирана

Что произошло за день: понедельник, 9 февраля

"Шереметьево" подписало договор о покупке "Домодедово"

Комитет Госдумы предложил заявительный порядок блокировки международных звонков
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8356 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });