Часть Владивостока осталась без света из-за возгорания трансформатора

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Трансформаторная подстанция загорелась во Владивостоке, электроснабжения лишена часть города, сообщает региональная прокуратура во вторник.

"Установлено, что 10 февраля произошло возгорание трансформатора на улице Бородинской во Владивостоке. Без электроснабжения остались потребители части города Владивостока", - говорится в сообщении.

Пресс-служба мэрии Владивостока информирует, что в связи с аварией отключены две подстанции, на месте возгорания уже работают оперативные службы. Специалисты переключают потребителей на резервные линии.