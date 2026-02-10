МИД РФ будет делать все для защиты интересов соотечественников, заявил Лавров

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел РФ продолжит делать все для защиты интересов граждан России и соотечественников, заявил глава ведомства Сергей Лавров.

"Будем по-прежнему отстаивать и делать все необходимое для защиты жизни, достоинства своих граждан и соотечественников, преумножать завещанное нам предками историческое, духовное и нравственное наследие", - сказал Лавров на церемонии в МИД РФ во вторник.

Как передал корреспондент "Интерфакса" министр также возложил цветы к мемориальным доскам, посвященным ветеранам российской дипломатии, сотрудникам министерства внешней торговли СССР, погибшим в Великой Отечественной войне, дипломатам - жертвам репрессий 30-40-х и начала 50-х годов прошлого века, дипломатам, погибшим на службе.

Кроме того, Лавров пригласил сотрудников и гостей ведомства на выставку о российских дипломатах, юбилей которых отмечается в нынешнем году, открывшуюся в холле здания на Смоленской площади.