Правительство выдвинуло в совет директоров Первого канала Орешкина, Левина и Шадаева

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров Первого канала.

В совет директоров предложены три кандидата - это заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, первый заместитель руководителя аппарата правительства Леонид Левин и глава Минцифры Максут Шадаев, следует из распоряжения правительства.

Оно также выдвинуло кандидата в ревизионную комиссию Первого канала - замначальника управления Росимущества Анну Дрокову.

Росимуществу поручено обеспечить включение этих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Первого канала.