Россия готова дать неприемлемый для противников ответ на попытки подрыва ее суверенитета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия даст на попытки подорвать ее суверенитет ответ, который будет неприемлем для ее противников, заявил НТВ министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы видим ситуацию такой, какая она есть. Она лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это", - сказал он.

"За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность. Наши противники знают о том, что при их попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были", - подчеркнул глава МИД.

Комментируя, в том числе, ситуацию с прекращением действия ДСНВ, Лавров подчеркнул: "Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился. Договор уже не действовал последние три года".