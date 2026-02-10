Поиск

Россия готова дать неприемлемый для противников ответ на попытки подрыва ее суверенитета

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Россия даст на попытки подорвать ее суверенитет ответ, который будет неприемлем для ее противников, заявил НТВ министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы видим ситуацию такой, какая она есть. Она лишний раз подтверждает, что какими бы ни были международные договоры в сфере стратегической стабильности, в сфере ограничений вооружений, в сфере безопасности, с кем бы такие договоры не были подписаны, все-таки главными союзниками у нас остаются армия, флот и теперь воздушно-космические силы. Будем полагаться именно на это", - сказал он.

"За состояние соответствующих наших систем мы спокойны. Уверены в том, что это абсолютно надежно гарантирует нашу безопасность. Наши противники знают о том, что при их попытке заниматься какими-то агрессивными действиями, подрывать наш суверенитет, они могут получить абсолютно неприемлемый для них ответ. Это основы ядерного сдерживания, которые всегда были", - подчеркнул глава МИД.

Комментируя, в том числе, ситуацию с прекращением действия ДСНВ, Лавров подчеркнул: "Я не стал бы пока так драматизировать, мол, договор развалился. Договор уже не действовал последние три года".

ДСНВ МИД Сергей Лавров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне

Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

 Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

 Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Умер адвокат Генрих Падва

 Умер адвокат Генрих Падва

Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Два землетрясения произошли на севере Сахалина

Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8359 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });