Дума приняла закон о порядке изъятия криптовалюты в уголовных делах

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении правительственный закон, который устанавливает порядок ареста и изъятия цифровой валюты в рамках уголовного процесса.

Документ (№902782-8) был внесен в Госдуму в 2025 году, он дополняет Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс положениями о признании цифровой валюты имуществом для целей уголовного законодательства и описывает порядок ее изъятия.

В протоколе при изъятии криптовалюты должны быть указаны: вид валюты, количество и адреса-идентификаторы. Носители или доступ к криптовалюте необходимо хранить в опечатанном виде. Для сохранности цифровая валюта может быть переведена на специальный адрес, порядок перевода и хранения определит правительство РФ. Перевод арестованной криптовалюты на специальный адрес-идентификатор допускается при наличии технической возможности.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

Как ранее поясняла заместитель министра юстиции Елена Ардабьева, законопроект закрепляет уже существующую практику изъятия цифровых активов в ходе следственных действий как с "холодных кошельков" (путем изъятия устройств), так и с "горячих" - через получение ключей, создание скриншотов и фиксацию данных. Также предусмотрено взаимодействие с зарубежными криптобиржами.

В заключении комитета Госдумы по финансовому рынку ранее указывалось на необходимость проработки механизма стоимостной оценки криптовалюты при конфискации. Ардабьева отмечала, что следователи могут запрашивать рыночную стоимость активов в любой момент, а арест накладывать в пределах размера ущерба.

Применение норм будет возможно после утверждения правительством подзаконных актов, регламентирующих порядок перевода и хранения цифровой валюты.