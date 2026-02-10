Дума запретила банковским платежным агентам упрощенную идентификацию клиентов

БПА лишатся возможности участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон № 967966-8, запрещающий банковским платежным агентам (БПА) самостоятельно проводить упрощенную идентификацию клиентов. Закон лишает возможности БПА участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков.

Группа депутатов внесла законопроект в палату в июле. В первом чтении он был принят в ноябре.

Банковские платежные агенты - юрлица или ИП, которые по договору с банком принимают платежи от населения, например, за ЖКУ, связь и телевидение, а также осуществляют переводы физлицам, в том числе без открытия банковского счета.

Ранее ЦБ выявил случаи, когда БПА незаконно использовали персональные данные физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Злоумышленники с помощью таких кошельков выводили похищенные у граждан средства или проводили расчеты с нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами или криптообменниками. Закон нацелен на устранение подобных практик, борьбу с дропами и отмыванием доходов.

Платежные агенты сохранят возможность осуществлять денежные переводы без открытия счета на сумму до 15 тысяч рублей (и до 60 тысяч в случае оплаты ЖКУ). Переводы на более крупные суммы можно будет проводить через терминалы с использованием банковских карт.

ЦБ ранее пояснял, что нововведения не затронут операторов связи и Почту России.

Право на проведение идентификации сохранится у платежных агрегаторов (посредник между магазином и платежной системой). Ко второму чтению было уточнено, что агрегатор несет перед банком ответственность за несоблюдение необходимых требований об идентификации. Если агрегатор будет нарушать эти требования, банк может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования. Договоры, которые уже заключены кредитными организациями с банковскими платежными агентами должны быть приведены в соответствие с новым регулированием в течение 180 дней.