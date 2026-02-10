Поиск

Дума запретила банковским платежным агентам упрощенную идентификацию клиентов

БПА лишатся возможности участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором и третьем чтении закон № 967966-8, запрещающий банковским платежным агентам (БПА) самостоятельно проводить упрощенную идентификацию клиентов. Закон лишает возможности БПА участвовать в выдаче банковских карт и открытии электронных кошельков.

Группа депутатов внесла законопроект в палату в июле. В первом чтении он был принят в ноябре.

Банковские платежные агенты - юрлица или ИП, которые по договору с банком принимают платежи от населения, например, за ЖКУ, связь и телевидение, а также осуществляют переводы физлицам, в том числе без открытия банковского счета.

Ранее ЦБ выявил случаи, когда БПА незаконно использовали персональные данные физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Злоумышленники с помощью таких кошельков выводили похищенные у граждан средства или проводили расчеты с нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами или криптообменниками. Закон нацелен на устранение подобных практик, борьбу с дропами и отмыванием доходов.

Платежные агенты сохранят возможность осуществлять денежные переводы без открытия счета на сумму до 15 тысяч рублей (и до 60 тысяч в случае оплаты ЖКУ). Переводы на более крупные суммы можно будет проводить через терминалы с использованием банковских карт.

ЦБ ранее пояснял, что нововведения не затронут операторов связи и Почту России.

Право на проведение идентификации сохранится у платежных агрегаторов (посредник между магазином и платежной системой). Ко второму чтению было уточнено, что агрегатор несет перед банком ответственность за несоблюдение необходимых требований об идентификации. Если агрегатор будет нарушать эти требования, банк может расторгнуть договор в одностороннем порядке.

Закон вступит в силу спустя 10 дней после его официального опубликования. Договоры, которые уже заключены кредитными организациями с банковскими платежными агентами должны быть приведены в соответствие с новым регулированием в течение 180 дней.

Госдума БПА Банк России Почта России
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне

Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

 Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

 Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%

Умер адвокат Генрих Падва

 Умер адвокат Генрих Падва

Подросток с пневматическим пистолетом, топором и ножом задержан в школе ХМАО

Два землетрясения произошли на севере Сахалина

Землетрясение произошло в Краснодарском крае
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8359 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });