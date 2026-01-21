Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете банковским платежным агентам (БПА) проводить идентификацию клиентов не затронет операторов связи и Почту России, говорится в письме ЦБ к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Банковские платежные агенты - юрлица или ИП, которые по договору с банком принимают платежи от населения, например, за ЖКУ, связь и телевидение, а также осуществляют переводы физлицам, в том числе без открытия банковского счета.

Законопроект о запрете БПА проводить идентификацию клиентов, если они не являются платежными агрегаторами, нацелен на борьбу с дропами и отмыванием доходов. Документ был внесен в Госдуму в июле и принят в первом чтении в ноябре.

"Предусмотренные проектом федерального закона N967966-8 изменения в абзац первый пункта 1.5 статьи 7 Федерального закона Nº 115-Ф3 не затрагивают право кредитных организаций поручать на основании договора организации федеральной почтовой связи и оператору подвижной радиотелефонной связи проведение идентификации в соответствии с указанной нормой Федерального закона Nº 115-Ф3 ("О О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), - говорится в письме ЦБ.

Как сообщалось ранее, ЦБ выявил случаи, когда банковские платежные агенты ненадлежащим образом исполняли обязанности по проведению идентификации. В частности, БПА незаконно использовали персональные данные физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Злоумышленники с помощью таких кошельков выводили похищенные у граждан средства или проводили расчеты с нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами или криптообменниками.