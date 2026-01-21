Поиск

Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами

Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Законопроект о запрете банковским платежным агентам (БПА) проводить идентификацию клиентов не затронет операторов связи и Почту России, говорится в письме ЦБ к председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову.

Банковские платежные агенты - юрлица или ИП, которые по договору с банком принимают платежи от населения, например, за ЖКУ, связь и телевидение, а также осуществляют переводы физлицам, в том числе без открытия банковского счета.

Законопроект о запрете БПА проводить идентификацию клиентов, если они не являются платежными агрегаторами, нацелен на борьбу с дропами и отмыванием доходов. Документ был внесен в Госдуму в июле и принят в первом чтении в ноябре.

"Предусмотренные проектом федерального закона N967966-8 изменения в абзац первый пункта 1.5 статьи 7 Федерального закона Nº 115-Ф3 не затрагивают право кредитных организаций поручать на основании договора организации федеральной почтовой связи и оператору подвижной радиотелефонной связи проведение идентификации в соответствии с указанной нормой Федерального закона Nº 115-Ф3 ("О О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма), - говорится в письме ЦБ.

Как сообщалось ранее, ЦБ выявил случаи, когда банковские платежные агенты ненадлежащим образом исполняли обязанности по проведению идентификации. В частности, БПА незаконно использовали персональные данные физлиц для открытия без их ведома электронных кошельков. Злоумышленники с помощью таких кошельков выводили похищенные у граждан средства или проводили расчеты с нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами или криптообменниками.

Почта России Госдума Анатолий Аксаков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 21 января

Запас лекарств в РФ превысил трехмесячный уровень

 Запас лекарств в РФ превысил трехмесячный уровень

Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами

 Телеком-операторы и Почта России не попадут под запрет на идентификацию клиентов платежными агентами

В РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьям

Путин потребовал от чиновников подготовиться к морозам в конце недели

Минэнерго отметило рост энергопотребления в России в осенне-зимний период почти на 3%

Один человек погиб в результате обрушения здания в Новосибирске

Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

 Суд вынес приговор фигурантам дела об убийстве начальника войск РХБЗ Кириллова

Дума приняла в I чтении проект об увеличении штрафов по трем десяткам экономических преступлений

Голландский аукцион по "Домодедово" назначен на 29 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8214 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });