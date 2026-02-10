МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника запустил интерактивный проект

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - МИД РФ по случаю Дня дипломатического работника запустил интерактивный проект - викторину, посвященную истории российской дипломатической службы.

Пользователям предлагается пройти тест на знание ключевых вех в истории отечественной дипломатии. Он включает в себя 15 вопросов, подготовленных историко-документальным департаментом МИД России.

Принять участие в викторине можно, пройдя по ссылке https://t.me/QuizBot?start=ZHZu5nHx