Туроператоры по выездному туризму просят освободить их от доплат в гарантийные фонды

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила министру экономического развития Максиму Решетникову письмо, в котором просит освободить туроператоров по выездному туризму от доплат в фонды персональной ответственности (ФПО) перед туристами за 2024-2025 годы.

"Ассоциация туроператоров (АТОР) направила министру экономического развития РФ Максиму Решетникову письмо с просьбой о корректировке нормативных правовых актов, регулирующих размер и сроки внесения туроператорами взносов в фонды персональной ответственности. В нем отмечается, что ранее принятые правительством меры, направленные на гибкое регулирование отчислений в фонды персональной ответственности и корректировку размера взносов, стали существенной финансовой поддержкой для туроператоров по выездному туризму", - сообщает ассоциация.

АТОР просит освободить туроператоров, работающих на рынке выездного туризма, от доплат по взносам в ФПО за 2024 и 2025 годы.

"Своевременное утверждение мер финансовой поддержки туроператоров имеет приоритетное значение для адаптации и устойчивой работы компаний в меняющихся экономических условиях. Необходимость сохранения льгот связана с внешними факторами, от которых туроператоры несут убытки, не будучи в состоянии на них влиять. В первую очередь, речь идет о возросшей налоговой нагрузке, удорожании банковских услуг, особенно при расчетах с зарубежными странами. Отдельные сложности для турбизнеса возникают из-за нестабильности авиасообщения. "Ковры" в российских аэропортах за последние месяцы вводились более 600 раз, что приводило к длительным задержкам, переносам и отменам сотен рейсов", - говорится в письме.

В ассоциации напоминают, что во всех таких ситуациях туроператоры берут на себя затраты по размещению, питанию, трансферам и прочим услугам, требующим оперативных замен и повторных оплат. Эти траты туроператорам не компенсируются и не возвращаются.

