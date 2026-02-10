Число туроператоров по выездному туризму в России выросло в 2025 году на 11%

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России в 2025 году число туроператоров, которые организуют выездные туры, стало больше почти на 11% сейчас их 419, сообщил директор ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

"Мы только что, буквально три дня назад, сдавали отчёт в министерство экономического развития о своей деятельности в 2025 году. По итогам года совокупный размер фондов персональной ответственности туроператоров - 5,7 млрд рублей. Резервный фонд - 600 млн", - сказал он.

Фонды персональной ответственности туроператоров создавались для выплат туристам в случаях, когда туроператор не может выполнить перед ними обязательства по договорам. Резервный фонд предназначен для эвакуации туристов из зарубежных стран в случаях, когда находиться там небезопасно.

"Буквально вчера подводили итоги на наблюдательном совете - 419 операторов на сегодняшний день являются членами ассоциации "Турпомощь". Напомню вам, что после пандемии количество операторов сократилось, и было менее 370. Последние три года мы растем, даже с учетом того, что происходит ротация, что компании какие-то уходят. Было 360 туроператоров еще три года назад, сегодня 419. Рост был и в 2023, и в 2024, и в 2025 годах. В 2025 больше всего мы приросли - почти на 11%", - добавил Осауленко.

В реестре туроператоров, который ведет Минэкономразвития, внутренний туризм как сферу деятельности заявили более 3,87 тысячи компаний, въездной - более 2,32 тысячи.