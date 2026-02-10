Ужесточение ответственности за нарушения при оказании услуг связи одобрено в I чтении

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект № 1120721-8 об ужесточении административной ответственности за отдельные нарушения при оказании услуг связи.

Законопроект вводит ответственность за заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи в не установленных законодательством в области связи местах и в местах, не соответствующих требованиям законодательства в области связи (часть 4 статьи 13.29 КоАП) - в виде штрафа для граждан в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для должностных лиц - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 млн рублей).

Предлагается также установить ответственность за несоблюдение операторами связи требований по обеспечению функционирования узлов верификации не только в момент подключения, но и при дальнейшем взаимодействии с государственной информационной системой "Антифрод" (часть 3 статьи 13.2 (1)). За подобное предлагается налагать штраф на должностных лиц в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 400 тысяч до 800 тысяч рублей; на юридических лиц - от 600 тысяч до 1 млн рублей.

Кроме того, инициатива предлагает внести изменение в статью 4.5 КоАП, установив годичный срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством в области электронной подписи.

Предусматривается, что рассматриваемые Думой изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

Спикер палаты Вячеслав Володин ранее отметил, что в 2025 году было принято 10 федеральных законов, направленных на противодействие киберпреступности

"Нам удалось переломить негативную тенденцию: правоохранительные органы впервые за последние годы фиксируют сокращение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и в сфере компьютерной информации. В 2025 году их стало на 11,8 % меньше, чем в предыдущем. Количество дистанционных краж снизилось на 23,6 %, дистанционных мошенничеств - на 9%, преступлений в сфере компьютерной информации - на 42,2 %. Это в том числе результат системной законодательной работы. Важно не снижать эффективности законотворчества, продолжать совершенствовать правовую базу, отвечая новым угрозам и ухищрениям кибермошенников", - считает председатель Госдумы.