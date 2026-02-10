Второй пакет антифрод-мер прошел в Госдуме первое чтение

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении второй пакет поправок, направленных на борьбу с онлайн и телефонным мошенничеством; в нем два десятка инициатив.

Законопроект № 1110676-8 предусматривает введение единого реестра IMEI-номеров всех мобильных устройств, используемых в России.

"Цель нововведения в том, что каждый номер мобильного телефона можно будет привязать к уникальному идентификатору конкретного физического аппарата - его IMEI. После полного внедрения системы даже если мошенникам каким-то образом удастся оформить дубликат сим-карты на чужое имя, эта карта окажется бесполезной. Она просто не сможет работать в другом телефоне, так как сеть будет распознавать несоответствие между номером и "белым" IMEI из реестра", - пояснил председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский в своем телеграм-канале.

Проект закона также предусматривает введение детских сим-карт, что позволит родителям контролировать доступ ребенка к нежелательному контенту и снизит риск вовлечения несовершеннолетних в мошеннические схемы.

Абоненту - физическому лицу операторами связи в целях оказания услуг связи, оказываемых с использованием виртуальных телефонных станций, может быть выделено в совокупности не более 10 абонентских номеров, сказано в законопроекте.

Документом также предлагается установить ограничение количества банковских карт: не более 20 на одного человека, "если иное количество не определено Советом директоров Банка России" (не более пяти карт в одном банке).

Законопроект предусматривает, что звонки с иностранных номеров с 1 сентября 2026 года будут блокировать, если абонент не дал согласие на получение таких вызовов.

В числе предложений также закрепление требования о восстановлении доступа к аккаунту на портале госуслуг только доверенными способами, в том числе - через МФЦ, приложения или сайты банков, а также с помощью биометрии.

"Это снижает вероятность того, что мошенники получат доступ к учетной записи гражданина", - объясняли ранее в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, который курирует разработку мер против мошенничества.

Законопроект закрепляет право гражданина сообщить о факте кибермошенничества через портал госуслуг. Такой механизм позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать о действиях злоумышленников банки, операторов связи и цифровые платформы.

Проект предусматривает право оператора связи применять меры (в том числе, искусственный интеллект) для выявления подозрительных звонков. Подобные алгоритмы (так называемый "голосовой антифрод") уже активно используются бизнесом для контроля качества обслуживания и борьбы с мошенничеством.

Закрепляется обязанность операторов связи передавать в реестр ГИС "Антифрод" сведения о номерах, с которых и на которые совершаются мошеннические вызовы, а также приостанавливать пропуск трафика по включенным в реестр номерам.

Отдельное внимание уделено борьбе с фишингом: вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических (фишинговых) сайтов. Ранее обязательной блокировке подлежали только ресурсы, имитирующие сайты банков и финансовых организаций.

Предусматривается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны установить сведения об идентификационных номерах налогоплательщиков (ИНН), в отношении клиентов - физических лиц, находящихся на обслуживании на день вступления в силу предлагаемых изменений закона, в течение одного года со дня вступления в силу.

Это связано с тем, что, как ожидается, ко второму чтению в инициативу будут предлагаться соответствующие поправки с тем, чтобы ИНН стал обязательным реквизитом счета.

Кроме того, в рамках второго чтения, как ожидается, будут предложены и другие изменения, в частности, относительно максимального количества банковских карт, которые можно будет иметь в одном банке; возможно также введение самозапрета на международные телефонные звонки, и уточнение норм по привязке сим-карты к IMEI, говорил ранее депутат Боярский.

Основные положения законопроекта, как предусматривает вариант первого чтения, должны вступить в силу с 1 сентября 2026 года, для ряда норм предусмотрены иные сроки.