Поиск

Проект о штрафах до 1 млн руб. за использование поддельной медсправки прошел I чтение

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот фальшивых документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

"Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей", - сказала руководитель комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, представляя инициативу.

При этом впервые вводятся квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения. В случае, если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет.

В настоящее время такие действия подпадают под статью 327 УК (глава 32) "Преступления против порядка управления", но согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ за период 2019 года - I полугодие 2025 года значительная часть лиц была освобождена от ответственности по указанной статье, отмечается в заключении на инициативу, подготовленном профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Авторами законопроекта стало абсолютное большинство депутатов - более 420 человек. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в нашей стране, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин Ирина Яровая Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Обязательная геномная регистрация военных одобрена в первом чтении

Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

 Роскомнадзор заявил, что продолжит последовательно ограничивать работу Telegram

Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

 Задержан третий соучастник покушения на генерал-лейтенанта Алексеева

Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

 Шесть вузов РФ с 1 сентября начнут прием по новым образовательным программам

В Кремле подтвердили возобновление контактов с Францией на техническом уровне

Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

 Директор ФСБ заявил о наращивании Украиной атак на объекты энергетики в РФ

Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

 Крым накопил воды в водохранилищах в среднем на 320-340 суток

Прощание с адвокатом Генрихом Падвой состоится 12 февраля

ФТС отметила в 2025 году сокращение экспорта продукции АПК на 4,1%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8363 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 267 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });