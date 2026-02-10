Проект о штрафах до 1 млн руб. за использование поддельной медсправки прошел I чтение

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о введении повышенной уголовной ответственности за подделку и оборот фальшивых документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

"Учитывая специфику и значение документов в обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия и защиты от опасных инфекционных заболеваний, устанавливается ответственность за использование поддельной медсправки вплоть до лишения свободы до 4 лет со штрафом от 500 тыс. до 1 млн рублей", - сказала руководитель комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, представляя инициативу.

При этом впервые вводятся квалифицирующие признаки, повышающие ответственность за подделку или использование медсправки, если это совершается с использованием интернета или служебного положения. В случае, если это повлекло массовое заражение людей, будет возможно лишение свободы до 8 лет.

В настоящее время такие действия подпадают под статью 327 УК (глава 32) "Преступления против порядка управления", но согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ за период 2019 года - I полугодие 2025 года значительная часть лиц была освобождена от ответственности по указанной статье, отмечается в заключении на инициативу, подготовленном профильным комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству.

"Авторами законопроекта стало абсолютное большинство депутатов - более 420 человек. Предлагаемые меры позволят усилить контроль за миграционными потоками в нашей стране, повысят уровень общественной безопасности и создадут условия для роста благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки", - сказал ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин.