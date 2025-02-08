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Путин поручил рассмотреть вопрос об обязательной геномной регистрации военных в зоне СВО

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны совместно с рядом других ведомств рассмотреть вопрос об обязательной геномной регистрации военнослужащих, направляемых для выполнения задач специальной военной операции.

"Минобороны России совместно с МВД России, Минфином России, Минздравом России, ФСБ России, Государственным фондом поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и автономной некоммерческой организацией "Комитет семей воинов Отечества" рассмотреть вопрос о введении обязательной государственной геномной регистрации военнослужащих и лиц гражданского персонала, направляемых для выполнения задач специальной военной операции либо направляемых в районы проведения контртеррористической операции, и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в перечне поручений президента по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, состоявшегося 10 декабря 2024 года.

Перечень поручений размещен в субботу на сайте Кремля.

Данное поручение должно быть исполнено к 1 июля 2025 года.

Кроме того, к той же дате Правительству РФ совместно с Генпрокуратурой поручено "принять меры по сохранению за военнослужащими, сотрудниками правоохранительных органов, военными пенсионерами, пенсионерами правоохранительных органов, исполняющими воинский долг в районах проведения специальной военной операции или контртеррористической операции, а также за членами их семей права пользования служебными жилыми помещениями".

В те же сроки Минкультуры совместно с Минобороны поручено обеспечить создание на базе Центрального музея Великой Отечественной войны 1941 - 1945 гг. постоянной экспозиции, посвященной специальной военной операции, и площадки для проведения соответствующих мероприятий.

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