Два человека пострадали в результате атак дронов в Белгородской области

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Две женщины пострадали в результате атак украинских БПЛА на автомобили в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков во вторник.

"В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка FPV-дрон ударил по машине. Бойцы самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую ЦРБ. У женщины предварительно диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Также Гладков сообщил, что в Грайвороне количество пострадавших в результате атаки дрона на автомобиль увеличилось до двух человек.

"В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована женщина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей бедра", - уточнил он.

Ранее Гладков сообщал об одном пострадавшем в результате атаки украинского дрона на машину в Грайвороне.