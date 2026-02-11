В Запорожской области восстановлено электроснабжение 24 населенных пунктов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о восстановлении электроснабжения в 24 населенных пунктах.

"Удалось восстановить электроснабжение 24 сел Токмакского муниципального округа, частично города Токмака и города Молочанска", - говорится в сообщении в телеграм-канале главы региона.

Специалисты продолжают восстановительные работы по подаче электричества. Работы осложняются высокой активностью дронов, добавил Балицкий.