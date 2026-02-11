Мэра Якутска будут выбирать депутаты на открытом голосовании

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Депутаты Якутской городской Думы (ЯГД) поддержали изменения в регламенте, касающиеся процедуры избрания главы столицы Якутии, сообщает пресс-служба ЯГД.

"Приняли решение избирать главу городского округа "город Якутск" из числа кандидатур, представленных главой Якутии, открытым голосованием большинством от числа присутствующих на заседании депутатов", - говорится в сообщении.

Изменения подготовлены для приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с новыми федеральными и республиканскими законами о местном самоуправлении.

Как сообщалось, в конце 2025 года во втором и окончательном чтении был принят закон "О местном самоуправлении в Якутии".

Нововведением является переход на новый порядок избрания руководителей муниципальных образований: главы районов и городских округов будут избираться представительными органами из числа кандидатур (не менее двух), представленных главой республики, а главы городских и сельских поселений - представительными органами по результатам конкурса.

Власти должны до 1 июля 2026 года урегулировать вопросы полномочий.