Аэропорты Казани, Чебоксар и Нижнекамска возобновили работу

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Для аэропортов Казани, Нижнекамска ("Бегишево") и Чебоксар отменили ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения для них вводили в разное время - ночью или ранним утром - из соображений безопасности.

Утром пресс-служба главы Татарстана сообщила, что ПВО с 3 часов ночи сбила три БПЛА над республикой. По данным властей, жертв и разрушений нет, все предприятия работают в штатном режиме.