Алиханов предложит ограничить повышение экосборов и платы за лес уровнем инфляции

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Уровень рентабельности лесопромышленного комплекса России сейчас ниже показателей в целом по обрабатывающей промышленности, Минпромторг готовит меры поддержки отрасли, в том числе в части ограничения роста экологических сборов и платежей за лесные участки. Об этом в Госдуме сказал глава министерства Антон Алиханов.

"На особом контроле ситуация в леспроме, где мы мониторим два десятка крупных компаний. С ними работаем по индивидуальным дорожным картам в части реструктуризации задолженности, отсрочек платежей и расчетов за энергоресурсы. Сейчас прорабатываем ряд общеотраслевых мер, включая расширение количества пунктов пропуска для экспорта. Также предлагаем сдерживать рост ставок за использование лесов, платежей за водопользование, экологических сборов в пределах уровня инфляции", - сказал он.

Алиханов отметил, что в целом ряд отраслей испытывают серьезные сложности с финансовой устойчивостью.

"Нас беспокоит разрыв между ростом затрат, в том числе на обслуживание долга, и рентабельностью. По обрабатывающему сектору средняя рентабельность около 12%, но, например, в лесопромышленном комплексе - всего 2,2%, автопроме - 1,2%. При этом только за три квартала прошлого года выплаты процентов в целом по обработке выросли в 1,5 раза - до 3 трлн рублей. При этом у нас растет просроченная задолженность перед поставщиками: она увеличилась на 20% -до 1,65 трлн рублей", - рассказал глава Минпромторга.

"Чтобы нивелировать риски каскадных неплатежей, мы отслеживаем финансово-экономическое состояние 1300 с лишним системообразующих организаций по всем отраслям. Видим конкретные проблемы и решаем их в ручном режиме, или донастраивая меры поддержки", - добавил министр.