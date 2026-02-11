В Казани после атаки БПЛА эвакуировали детский сад и жильцов нескольких домов

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Казани после нейтрализации атаки БПЛА провели эвакуацию жильцов нескольких домов и воспитанников детского, сообщил телеграм-канал администрации Кировского и Московского районов города.

"Один из БПЛА был нейтрализован над лесополосой недалеко от жилого массива Залесный. (...) Для безопасности жителей микрорайона проводится частичная эвакуация нескольких домов по улице Аксакова и детей из детского сада №147", - говорится в сообщении.

Как только оперативные службы подтвердят безопасность, можно будет вернуться домой. Вопрос находится на контроле соответствующих служб. Все экстренные службы и сотрудники администрации работают на месте.

Ранее сообщалось, что в небе над Татарстаном утром были сбиты три беспилотника, обошлось без жертв и разрушений.