Проект о праве граждан на комплексную реструктуризацию кредитов прошел I чтение

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о праве граждан, допустивших просрочки по кредитам и займам, воспользоваться комплексным урегулированием задолженности (КУЗ) со всеми кредиторами.

Документ (№ 1034778-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в октябре 2025 г. Предполагается, что заемщик с просроченной задолженностью перед двумя и более лицами (включая банки, микрофинансовые организации и госкорпорацию "Дом.РФ") может подать заявление о введении КУЗ любому своему кредитору, который автоматически становится организатором этой процедуры. Она распространяется на потребительские кредиты и займы, а также на ипотечные обязательства, которые не связаны с предпринимательской деятельностью.

Остальные кредиторы будут проинформированы о запуске процедуры через Бюро кредитных историй (БКИ). Они будут вправе отказаться от участия в ней, сообщив об этом БКИ в течение пяти рабочих дней. Кредиторы также имеют право не менять условия договоров с заемщиком по итогам процедуры.

Для запуска КУЗ есть несколько условий. Заемщик, в частности, не должен находиться в процедуре личного банкротства, не должно быть решения суда об утверждении мирового соглашения, о взыскании долга или обращения взыскания на залог.

Ко второму чтению документ может быть существенно доработан - ранее у комитета Госдумы по финансовому рынку возник ряд замечаний к нему. В частности, он счел, что предлагаемые условия для запуска КУЗ могут привести к попыткам кредиторов оперативно обращаться в суд для взыскания долга или банкротства, наложения обеспечительных мер на залоговое имущество. В связи с этим комитет предлагал "рассмотреть возможность применения в случае необходимости мер, обеспечивающих равные условия защиты интересов всех кредиторов".

Помимо этого, комитет обращал внимание на то, что фактически КУЗ является необязательной для кредиторов, так как они могут не участвовать в процедуре или отказаться менять условия договора по ее итогам. Также они вправе за рамками КУЗ договариваться с заемщиком, инициировать его банкротство и т.д.

Еще одно замечание комитета касалось возможности многократного проведения процедуры - проект это не запрещает. Комитет считает, что в этой части требуется уточнить частоту, с которой можно инициировать и проводить КУЗ при условии, что в ее периметр входят те договоры кредита или займа, по которым эта процедура уже осуществлялась.