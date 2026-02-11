Рейсы авиакомпаний РФ на Кубу после вывоза туристов будут приостановлены

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Рейсы авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") на Кубу после вывоза туристов в ближайшие дни будут временно приостановлены, сообщила Росавиация.

"В ближайшие дни авиакомпания "Россия" выполнит ряд рейсов с загрузкой только на обратном направлении - из Гаваны и Варадеро в Москву - для обеспечения вывоза российских туристов, находящихся в настоящее время на Кубе. После чего полетная программа авиакомпании будет временно приостановлена - до изменения ситуации", - сказано в сообщении.

Решение связано со сложностями с топливной заправкой самолетов на Кубе, пояснили в ведомстве.

О приостановке полетов на Кубу сообщила и вторая летающая туда российская авиакомпания - "Северный ветер" (Nordwind). Как и "Россия", с 12 февраля перевозчик будет выполнять исключительно вывозные рейсы в Москву для пассажиров, уже находящихся на территории острова: из Варадеро, Ольгина и Кайо-Коко.

"Минтранс России и Росавиация держат на особом контроле ситуацию с перелетами между странами, поддерживают постоянный контакт с авиавластями Кубы. Стороны находятся в поиске альтернативных возможностей для возобновления полетной программы в обоих направлениях в интересах граждан обеих стран", - отметили в Росавиации.