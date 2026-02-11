Поиск

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Обстоятельства происшествия в одном из техникумов Анапы с погибшим и пострадавшими будут устанавливать в рамках уголовного дела, сообщает Следственный комитет РФ в среду.

"Сегодня днем вооруженный учащийся анапского техникума открыл стрельбу по гражданам, находившимся в учебном учреждении. В результате произошедшего есть пострадавшие и погибший. В настоящее время нападавший задержан", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала группа наиболее опытных следователей и криминалистов аппарата следственного управления по Краснодарскому краю.

По какой статье или статьям УК РФ возбуждено уголовное дело, не уточняется.

Ранее сообщалось, что три человека ранены в результате стрельбы в техникуме. Им оказывается медицинская помощь. Нападавший, открывший стрельбу, задержан. Им, по предварительным данным, оказался студент данного учебного учреждения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев также ранее заявил о гибели охранника, который принял на себя основной удар нападавшего и не пропустил его дальше внутрь техникума.

Хроника 03 февраля 2014 года – 11 февраля 2026 года Нападения в школах и вузах
Вениамин Кондратьев Краснодарский край Анапа СКР
