Росавиация одобрила использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Росавиация вручила ПАО "Яковлев" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха") одобрение главного изменения в сертификат типа самолета МС-21, которое предусматривает импортозамещение композитных материалов в силовых элементах кессонов киля и стабилизатора.

"Получение одобрения на использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21 знаменует завершение важного этапа импортозамещения: мы полностью избавили самолет от иностранных материалов и в ходе испытаний подтвердили надежность отечественных аналогов", - заявил глава ОАК Вадим Бадеха, слова которого приводит пресс-служба компании.

Серийный выпуск кессонов киля и стабилизатора ведет АО "КАПО-Композит" (входит в ПАО "Яковлев").

В 2022 году Росавиация одобрила изменения в конструкцию МС-21, включая замену двигателя на ПД-14 производства "ОДК" и использование крыла из отечественных композиционных материалов.

Старт серийного выпуска МС-21, согласно официальным заявлениям, запланирован на конец 2026 года.