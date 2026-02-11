Поиск

Суд отменил решение об обращении в доход РФ земельного участка и дома по делу Тимура Иванова

Бывший заместитель главы Минобороны РФ Тимур Иванов
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд отменил решение по иску Генпрокуратуры к бывшему замминистра обороны РФ Тимуру Иванову, сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде.

"Московский городской суд отменил решение районного суда в части обращения в доход Российской Федерации имущества в виде земельного участка и жилого дома", - сказали в суде.

Заседание прошло в закрытом режиме.

Согласно решению Пресненского суда, в доход РФ были обращены зарегистрированные на Иванова объекты недвижимости, счета в рублях и валюте, автомобили, мотоциклы, коллекции элитных часов, картины русских и зарубежных художников 19-20 веков, ювелирные изделия, антикварные книги и оружие.

Также конфискованы изъятые по месту жительства и службы Иванова денежные средства в размере 213 млн 738 тыс. рублей, $336 854, 186 800 евро и 100 дирхам ОАЭ.

Единственное, что суд не стал обращать в доход государства - это автомобиль марки "Бентли Континенталь GТ", 2004 года выпуска, купленный бывшей женой Иванова Светланой Захаровой задолго до брака с экс-замминистра.

В иске Генпрокуратура заявляла, что в 2016 году, будучи заместителем министра обороны, Иванов использовал свои полномочия "вопреки интересам службы, во вред обществу и государству с целью личного обогащения как своего, так и своих родственников". Как удалось доказать прокурорам, Иванов являлся фактическим собственником нескольких ООО и их имущества. По результатам проверок установлено наличие у него незаконно нажитого имущества общей стоимостью более 1 млрд 239 млн рублей, что, по утверждению Генпрокуратуры, многократно превышает сумму его дохода за 2016-2024 годы.

Ранее Арбитражный суд Москвы признал бывшего замминистра банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.

Иванов был задержан в апреле 2024 года. В июле Мосгорсуд признал его виновным в хищении денежных средств ООО КБ "Интеркоммерц", АО "Оборонстрой" и их легализации и приговорил его к 13 годам колонии. В рамках дела конфисковано его имущество на сумму 190 млн 347 тыс. рублей.

В отношении Иванова также расследуется еще одно дело о получении взяток на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей.

Вину экс-замминистра не признаёт.

С занимаемой должности он был уволен после ареста по утрате доверия.

