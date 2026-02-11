Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест на два месяца 66-летнего Виктора Васина и его сына - Павла Васина, подозреваемых соучастников покушения на генерал-лейтенанта ГУ Генштаба ВС России Владимира Алексеева. Об этом "Интерфаксу" сообщили в суде.

В Алексеева стреляли 6 февраля в Москве у жилого дома на Волоколамском шоссе. Генерал был ранен.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте огнестрельного оружия.

Под стражей находятся три фигуранта дела - подозреваемый исполнитель Любомир Корба и Васины. Подозреваемая соучастница преступления Зинаида Серебрицкая, по данным ФСБ, накануне покушения выехала из России. Ее арестовали заочно и объявили в розыск.