В Воронеже больше тысячи домов остались без холодной воды

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Воронеже часть Ленинского района осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии, сообщил "Росводоканал Воронеж". В зону отключения попали более тысячи домов на 40 улицах.

"Утечка холодной воды зафиксирована у дома № 12 по улице Лишенко. Ремонтные работы осложнены рельефом местности: улица имеет выраженный уклон. Из-за перепадов температуры снег многократно таял и замерзал, что привело к образованию наледи на склоне и непосредственно в зоне утечки. Это создает серьезные трудности для подъезда специализированной техники", - говорится в сообщении.

Отключение подачи холодной воды там назвали необходимым, чтобы можно было работать с "сухим" трубопроводом в мороз.

Сроки окончания ремонтных работ не называются.