Поиск

В Воронеже больше тысячи домов остались без холодной воды

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Воронеже часть Ленинского района осталась без холодной воды из-за коммунальной аварии, сообщил "Росводоканал Воронеж". В зону отключения попали более тысячи домов на 40 улицах.

"Утечка холодной воды зафиксирована у дома № 12 по улице Лишенко. Ремонтные работы осложнены рельефом местности: улица имеет выраженный уклон. Из-за перепадов температуры снег многократно таял и замерзал, что привело к образованию наледи на склоне и непосредственно в зоне утечки. Это создает серьезные трудности для подъезда специализированной техники", - говорится в сообщении.

Отключение подачи холодной воды там назвали необходимым, чтобы можно было работать с "сухим" трубопроводом в мороз.

Сроки окончания ремонтных работ не называются.

Воронеж Росводоканал Воронеж
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

В Воронеже больше тысячи домов остались без холодной воды

Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

 Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе

 Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Из запланированных систем автоконтроля за выбросами предприятий заработали только 35%

Лавров заявил о готовности России к стратегическому диалогу с США
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });