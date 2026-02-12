В МИД РФ анонсировали переговоры Лаврова с коллегой из Буркина-Фасо

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Глава МИД Буркина-Фасо Карамоко Жан Мари Траоре посетит Россию и встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, сообщила в четверг официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"12-14 февраля министр иностранных дел Буркина-Фасо планирует осуществить рабочую поездку в Москву для заключения ряда важных двусторонних документов о сотрудничестве. И сегодня предполагается церемония подписания соглашения об основах отношений между РФ и Буркина-Фасо на уровне глав внешнеполитических ведомств, и пройдет она здесь, на Смоленке, в министерстве иностранных дел России", - сказала она в ходе брифинга.

"Будут еще дополнения к графику главы российского внешнеполитического ведомства. Как только получим окончательно сформированную информацию, тогда обязательно с вами поделимся", - добавила Захарова.