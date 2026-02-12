Поиск

РСА начал проверку проекта справочника стоимости автозапчастей

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский союз автостраховщиков (РСА) начал публичную проверку проектов новой версии справочников средней стоимости автозапчастей, материалов и нормо-часа работ, сообщил союз.

Новые справочники должны будут использоваться при расчете стоимости восстановительного ремонта автомобиля, подлежащей возмещению по договору ОСАГО. После окончания публичной проверки и доработки справочников с учетом полученных предложений и замечаний РСА планирует ввести их в действие с 19 марта.

В предшествующей версии справочников средней стоимости, вступившей в силу 19 декабря 2025 года, был отмечен незначительный рост средней стоимости цен на запчасти при заметном снижении цен на запасные части к китайским автомобилям, а также существенный рост средней стоимости нормо-часа работ, в том числе и по массовым маркам автомобилей.

Публичная проверка актуализированной версии справочников проводится до 28 февраля 2026 года.

