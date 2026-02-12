Мужчина погиб в результате удара дрона в белгородском Грайвороне

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели мужчины в результате атаки дрона ВСУ в городе Грайвороне в четверг.

"Мужчину в крайне тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую ЦРБ. (...) Несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его сведениям, на месте атаки повреждено частное домовладение - посечен фасад, выбиты окна в доме и хозпостройке.