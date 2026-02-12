Поиск

Президент поручил внести в госстандарты высшего образования освоение технологий ИИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с комиссией Госсовета по направлению "Экономика данных" обеспечить внесение в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования освоение технологий искусственного интеллекта.

Президент утвердил перечень поручений по итогам заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики, состоявшегося 25 декабря прошлого года. Перечень документов опубликован на сайте Кремля.

В частности, правительству и комиссии Госсовета "Экономика данных" поручено представить до 15 июля, а далее один раз в квартал доклад по внесению соответствующих изменений в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования.

"Обеспечить внесение в федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования и профессиональные стандарты изменений, предусматривающих освоение компетенций по использованию технологий искусственного интеллекта с учетом необходимости соблюдения требований безопасности и норм этики в профессиональной деятельности", - отмечается в документе.

Кроме того, поручено разработать при участии работодателей программы повышения квалификации по использованию технологий искусственного интеллекта в профессиональной деятельности в различных отраслях экономики и социальной сферы.

Также до 1 июля 2026 года правительству и комиссии поручено "утвердить концепцию повышения уровня цифровой грамотности населения всех возрастов, предусмотрев обучение граждан навыкам информационной безопасности".

Владимир Путин
 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 СК будет ходатайствовать об аресте подозреваемого в стрельбе в техникуме Анапы

 Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

