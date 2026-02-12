ВС РФ утвердил решение о признании американского юрлица ФБК террористической организацией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Верховный суд РФ оставил в силе решение о признании террористической и запрете в России организации Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF, включена в России в рееестр иноагентов) - американского юридического лица Фонда борьбы с коррупцией (признан в РФ террористической организацией и запрещен), передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Решение оставить без изменений, апелляционную жалобу без удовлетворения", - огласил решение судья.

Таким образом, признание ACF террористической организацией вступило в законную силу.

Заседание прошло в закрытом от слушателей режиме.

В ноябре 2025 года Верховный суд РФ удовлетворил заявление Генпрокуратуры о признании террористической и запрете в России Anti-Corruption Foundation, Inc.

Anti-Corruption Foundation Inc. был образован летом 2022 года после того, как российский суд признал ФБК экстремистской организацией и запретил ее деятельность в РФ. Организация была включена в список иноагентов в декабре 2022 года.

В Генпрокуратуре РФ сообщали, что ACF была образована лидерами экстремистских и запрещенных в России организаций "Фонд борьбы с коррупцией", "Фонд защиты прав граждан" и общественного движения "Штабы Навального" "с целью продолжения деструктивной деятельности на территории России".

"Для этого зарегистрированная в США компания Rikolto Ltd. 19 мая 2021 года была переименована в Anti-Corruption Foundation, Inc",- сказали в надзорном ведомстве.

Там заявили, что "цели и действия американского фонда направлены на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма, в его интересах осуществляются организация, подготовка и совершение преступлений экстремистской и террористической направленности".