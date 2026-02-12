Правительство рассмотрит вопрос совмещения ГИА в вузах и оценки квалификации

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2026 года подумать об изменениях законодательства для возможности совмещения государственной итоговой аттестации (ГИА) в вузах и независимой оценки квалификации.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета опубликован на сайте Кремля.

"Рассмотреть вопрос и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих возможность совмещения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования и независимой оценки квалификации. Срок - 1 сентября 2026 года", - говорится в поручении.