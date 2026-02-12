В МИД заявили, что ЕС не дает Киеву пойти на компромиссы в поиске мирного решения конфликта

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В настоящее время именно Европейский союз не дает Киеву пойти на компромиссы в поиске мирного решения ситуации на Украине, Россия остается открыта для равноправного диалога, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Москва была и остается открыта для равноправного диалога со всеми, кто способен внести конструктивный вклад в поиск дипломатического решения", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

По словам представителя МИД РФ, "на нынешнем этапе именно Европейский союз не дает киевскому режиму пойти на какие-либо компромиссы под обещание обеспечить все необходимое для боевых действий".

"Пока еэсовцы не поймут, что устранение первопричин конфликта - это не уступка России, а вклад в долгосрочную стабильность и безопасность на европейским континенте, говорить об их роли в мирном урегулировании в каком-либо качестве не приходится", - отметила она.

Захарова подчеркивает, что предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о разработке требований России для урегулирования ситуации на Украине, "конечно, в очередной раз подтверждает нацеленность евробюрократии любыми способами не допустить прекращения конфликта".

"Но и помимо всего прочего, для того, чтобы сидеть за столом (переговоров - ИФ), нужно уметь себя вести", - также заявила Захарова.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, риторика и позиция Европы "вообще не позволяют даже рассматривать их в качестве приемлемых не то что переговорщиков, а соседей за столом (переговоров - ИФ)".