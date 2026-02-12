Поиск

Теплоход с пассажирами потерял ход из-за поломки возле Камчатки

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Судно "Гипанис", осуществляющее регулярные пассажирские рейсы на линии Петропавловск-Камчатский и Северо-Курильск (о. Парамушир, Северные Курилы), обездвижено в Тихом океане из-за поломки. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры в четверг.

"12 февраля около 14:00 местного времени (05:00 по Москве) пассажирским судном "Гипанис", находящимся в акватории бухты Вестник (бухта находится у юго-восточного побережья Камчатки), потерян ход по причине технической неисправности. Требуется буксировка теплохода в порт Петропавловск-Камчатский", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, угрозы жизни и здоровью пассажиров и экипажа нет. Судовладелец принимает меры по организации буксировки судна.

Транспортная прокуратура держит ситуацию на контроле. Проводится проверка компании-судовладельца, зарегистрированной на Сахалине: "Будет дана оценка соблюдению законодательства о безопасности мореплавания, в том числе техническому состоянию судна и подготовке к выходу в море".

Камчатка
