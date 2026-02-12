Военные заявили об ударах по военному аэродрому и транспортной инфраструктуре Украины

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток нанесли удары по инфраструктуре военного аэродрома, а также объектам транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в четверг.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 147 районах.