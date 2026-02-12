Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российские военные за прошедшие сутки нанесли групповой удар по используемым ВСУ объектам энергетической инфраструктуры, местам производства и хранения дронов, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

Удар был нанесен высокоточным оружием наземного и воздушного базирования большой дальности, а также беспилотниками "в ответ на террористические атаки киевского режима по объектам гражданской инфраструктуры на территории России", заявили в ведомстве.

"Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены", - сказано в сообщении.