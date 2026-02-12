Российские военные сообщили об улучшении позиций в зоне СВО

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Войска группировки "Восток" продолжают продвижение вглубь обороны ВСУ, остальные группировки за сутки улучшили положение в зоне специальной военной операции, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, штурмовой, десантно-штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах населённых пунктов Горькое, Ровное, Самойловка, Никольское, Чаривное, Розовка, Барвиновка Запорожской области и Тихое Днепропетровской области", - сказано в сообщении Минобороны, распространённом в четверг.

По данным ведомства, войска группировки "Север" улучшили тактическое положение, "Запад" и "Центр" - заняли более выгодные позиции. "Южной" - улучшили положение по переднему краю.

В зоне ответственности группировки "Восток" противник потерял за сутки свыше 390 военнослужащих, два бронетранспортера, 15 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и три артиллерийских орудия, говорится в сводке.

Подразделения группировки войск "Север" в ходе боёв нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и отряда погранслужбы Украины в районах населённых пунктов Кондратовка, Андреевка, Мирополье и Новодмитровка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населённых пунктов Покровка и Петропавловка.

Тут потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, боевая бронированная машина, 10 автомобилей, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град" и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены 12 складов боеприпасов и материальных средств, сообщает министерство обороны РФ.

Войска группировки "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады Нацгвардии в районах населённых пунктов Боровая, Ковалевка и Нечволодовка Харьковской области. Противник потерял до 180 военнослужащих, три боевые бронированные машины "Казак", 15 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов, сказано в сводке.

Подразделения "Южной" группировки нанесли поражение формированиям мотопехотной, двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населённых пунктов Славянск, Константиновка, Дмитровка, Юрковка и Никифоровка (ДНР). ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, боевую бронированную машину HMMWV, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии, говорится в сообщении.

Войска группировки "Центр" в ходе боёв нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, егерской, трёх механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад Нацгвардии в районах населённых пунктов Гришино, Светлое, Белицкое, Кучеров Яр, Сергеевка (ДНР), Новопавловка, Гавриловка и Новоподгородное Днепропетровской области.

На этом участке потери украинских вооруженных формирований составили до 315 военнослужащих, танк Leopard, боевая бронированная машина, девять автомобилей и два орудия полевой артиллерии, сообщает Минобороны.

Подразделения группировки "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике тяжёлой механизированной бригады и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населённых пунктов Новоалександровка Запорожской области и Веселое Херсонской области. Уничтожены до 55 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля, четыре артиллерийских орудия, боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", четыре станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, сказано в сводке.