"Роснефть" разработала ГОСТ для проектирования нефтяных и газовых скважин на суше

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты научного института "Роснефти" в Самаре разработали национальный стандарт нефтяной и газовой промышленности РФ, устанавливающий требования к проектной документации на строительство скважин на суше, сообщила компания.

Документ (ГОСТ Р 72433-2025 "Нефтяная и газовая промышленность. Строительство скважин на суше. Макет проектной документации. Общие положения") утвержден приказом Росстандарта и вступит в силу с 1 ноября 2026 года.

"Разработанный самарскими специалистами документ не имеет аналогов среди международных и российских стандартов. Национальный стандарт учитывает современные методы и нормативные требования в области строительства и реконструкции нефтяных и газовых скважин на суше с учетом мероприятий по охране окружающей среды", - поясняет НК.

Все заинтересованные нефтедобывающие и проектные компании России могут добровольно применять унифицированные формы проектной документации, которая определяет архитектурные, функционально-технологические, конструктивные, инженерно-технические и иные решения для строительства или реконструкции объектов капитального строительства, отмечает "Роснефть". Документация содержит текстовые и графические материалы, в том числе в форме информационной модели.

По мнению компании, совершенствование и развитие современной методологической базы позволит повысить эффективность работы в области строительства скважин и обеспечить единообразие подходов при проектировании.