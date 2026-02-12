Поиск

В РФ не зарегистрированы случаи заболевания парапоксвирусной инфекцией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных, случаи которой зарегистрированы в Швеции, риск завоза вируса минимален, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об обнаружении "неизвестного" вируса у лошадей в Швеции (...) На территории РФ случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных не зарегистрировано. Риски завоза вируса минимальны, необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории страны проводятся в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

В Швеции зарегистрированы два случая заражения лошадей парапоксвирусом - возбудителем кожной инфекции, ранее не фиксировавшейся в этой стране; у животных заболевание проявлялось в виде появления пузырьков и язв на коже конечностей, отметили в ведомстве.

Парапоксвирус впервые был выявлен у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021-2022 годах отмечались отдельные случаи инфекции у лошадей и у лиц, тесно контактировавших с больными животными. У людей болезнь, как правило, протекала в легкой форме с локальными поражениями кожи - эритемой, везикулами и язвочками.

Роспотребнадзор в постоянном режиме осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом, оценивает возможные эпидриски в режиме реального времени с использованием системы "Периметр".

Роспотребнадзор Финляндия Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Кремль заявил, что будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

 Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

"Новоросцемент" просит передать дело об изъятии активов группы в доход РФ в суд Москвы

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 38 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });