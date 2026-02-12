В РФ не зарегистрированы случаи заболевания парапоксвирусной инфекцией

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России не зафиксировано случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных, случаи которой зарегистрированы в Швеции, риск завоза вируса минимален, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Специалисты Роспотребнадзора мониторируют информацию об обнаружении "неизвестного" вируса у лошадей в Швеции (...) На территории РФ случаев заболевания парапоксвирусной инфекцией среди людей и животных не зарегистрировано. Риски завоза вируса минимальны, необходимые противоэпидемические меры как на границе, так и на территории страны проводятся в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале ведомства в Мах.

В Швеции зарегистрированы два случая заражения лошадей парапоксвирусом - возбудителем кожной инфекции, ранее не фиксировавшейся в этой стране; у животных заболевание проявлялось в виде появления пузырьков и язв на коже конечностей, отметили в ведомстве.

Парапоксвирус впервые был выявлен у лошади в Финляндии в 2013 году. В 2021-2022 годах отмечались отдельные случаи инфекции у лошадей и у лиц, тесно контактировавших с больными животными. У людей болезнь, как правило, протекала в легкой форме с локальными поражениями кожи - эритемой, везикулами и язвочками.

Роспотребнадзор в постоянном режиме осуществляет мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом, оценивает возможные эпидриски в режиме реального времени с использованием системы "Периметр".