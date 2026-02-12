Поиск

Следствие попросило арестовать бывшего главу совета директоров FESCO Северилова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следствие просит арестовать бывшего председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента транспортной компании по производственному развитию Бориса Иванова.

Как следует из материалов суда, ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Северилова и Иванова рассматриваются в четверг.

Обоим бизнесменам вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Северилов был задержан накануне. Фабулу дела собеседник не уточнил.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей.

FESCO Андрей Северилов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Следствие попросило арестовать бывшего главу совета директоров FESCO Северилова

Новак видит у металлургии "огромный потенциал" повышения эффективности

Банк России ждет принятия закона о регулировании криптовалют в весеннюю сессию

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Кремль заявил, что будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

 Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 39 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8389 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });