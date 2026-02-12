Следствие попросило арестовать бывшего главу совета директоров FESCO Северилова

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Следствие просит арестовать бывшего председателя совета директоров группы FESCO Андрея Северилова и вице-президента транспортной компании по производственному развитию Бориса Иванова.

Как следует из материалов суда, ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Северилова и Иванова рассматриваются в четверг.

Обоим бизнесменам вменяется статья 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Как сообщили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, Северилов был задержан накануне. Фабулу дела собеседник не уточнил.

Северилов ранее владел 23,8% акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная компания FESCO). В начале 2023 года Хамовнический суд Москвы обратил 92,5% акций группы в доход РФ по иску Генеральной прокуратуры к основателю группы "Сумма" Зиявудину Магомедову, его брату Магомеду Магомедову и ряду физических и юридических лиц, а затем, согласно указу президента РФ, этот актив был передан в "Росатом". Северилов, возглавлявший совет директоров FESCO c ноября 2020 года, в его новый состав не вошел.

В сентябре 2024 года Северилов заявил, что намерен заняться транспортным бизнесом и учредил компанию по управлению активами "А7 Холдинг" с уставным капиталом 100 млн рублей.