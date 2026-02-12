Поиск

Лидер "Новых людей" предложил определить для банков четкие критерии блокировки подозрительных операций

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Председатель партии "Новые люди" Алексей Нечаев на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным предложил определить для банков чёткие критерии блокировок подозрительных операций и снимать блокировку не позднее трёх часов после соответствующего решения.

"Нужно требование к Центральному банку провести работу с Росфинмониторингом, чтобы банки не перестраховывались, как сейчас, и не блокировали все операции, которые им кажутся подозрительными", - сказал Нечаев на встрече с Мишустиным в четверг.

Лидер партии предложил "публиковать чёткие правила, что можно, а что нельзя, а блокировку снимать максимум через три часа после предоставления всех документов, а также компенсировать ущерб тем, кто пострадал, если блокировка была необоснованная".

"У нас почти три миллиона заблокированных счетов было за январь. Часть разблокирована, но это очень большая цифра. Банки начинают подозревать людей в мошенничестве, даже при попытке оплатить ипотеку", - отметил политик.

По словам Нечаева, и у индивидуальных предпринимателей тоже стало больше блокировок, что приводит к срывам контрактов и сроков.

Встреча руководства фракции "Новые люди" с Мишустиным прошла в преддверии отчёта правительства в Госдуме о работе за 2025 год. Отчёт, как ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, состоится 25 февраля.

Алексей Нечаев Новые люди Госдума Михаил Мишустин
